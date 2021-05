Za rozvodem Gatesových může být i Billovo záletnictví

Americký bulvární server Daily Beast přinesl informaci o tom, že samotný Epstein měl dávat Gatesovi rady ohledně jeho „toxického manželství“ s Melindou. K takovým dýchánkům, které údajně byly plné humoru, mělo podle informací serveru docházet v „pánských klubech“ poměrně často a Melinda z takových sešlostí prý neměla velkou radost. Bála se zejména o to, aby Epstein nepoškodil jméno nadace Gatesových.

Ke schůzkám údajně docházelo zejména mezi lety 2011 a 2014 v Epsteinově sídle na Manhattanu. Gates na oplátku měl radit Epsteinovi s tím, jak rehabilitovat svoje jméno v médiích, poté co byl v roce 2008 shledán vinným ze sexuálních deliktů týkajících se i nezletilé dívky.

Údajně bylo v plánu dokonce zapojit Epsteina do nadace Billa a Melindy Gatesových. Takové domněnky však mluvčí Gatese rezolutně odmítla.

Jak Bill Gates potkal Melindu aneb 27 let manželství plného výzev

Další informace, se kterou přišel server Wall Street Journal, hovoří o tom, že Gates, o kterém se traduje, že je nesmělý, plachý, a co se týče flirtování, tak dokonce neobratný, měl v představenstvu společnosti Microsoft skončit kvůli vyšetřování aféry s jednou z inženýrek společnosti.

K té mělo dojít už v roce 2000, detaily se objevily ale až o 19 let později, kdy dotyčná inženýrka popsala situaci vedení společnosti. Microsoft dokonce pověřil právnickou firmu, aby celou situaci prověřila.

Zdá se však, že načasování rozvodu se vztahuje k jejich nejmladší dceři Phoebe, které bylo loňského září 18 let, a k zakončení její výuky na střední škole. „Myšlenka je, že zůstanou spolu ještě po tu dobu,“ uvedl zdroj pro magazín People. „Vydrželi spolu, dokud všechny děti nebyly ze školy, stejně jako to dělá mnoho lidí,“ dodal zdroj.

Zdroj magazínu People rovněž nepředpokládá, že by rozvod provázely skandály a tahanice o peníze. „Nemyslím si, že jsou tak rozzuření, že by chtěli jeden druhého zničit, jak to občas vídáme,“ uvedl zdroj.