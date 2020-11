Za Beethovenův dopis pianistka zaplatila v přepočtu přes šest milionů korun

„Bylo to pro nás naprosté překvapení, je to mnohem více, než za jakou cenu se Beethovenovy dopisy prodávají,” citovala DPA Sandru Palominovou z oddělení historických rukopisů americké aukční síně Heritage Auctions. Ta očekávala, že se dopis prodá tak za 60 tisíc dolarů. Nakonec to byl více než čtyřnásobek.