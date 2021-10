Z korejské misky se vyklubal čínský poklad za stovky milionů

Sir Percival se domníval, že i miska, kterou zakoupil, patří ke keramice Ru, jenže až do své smrti v roce 1967 se mu to nepodařilo prokázat. V sedmdesátých letech pak kurátoři sbírky označili misku za korejskou kvůli značkám, které se značkám keramiky Ru příliš nepodobaly.

V roce 2009 byla sbírka věnována Britskému muzeu, tamní kurátoři přijali i misku jako korejskou. Tak byla vystavená až do nedávné doby, kdy si Regina Krahlová, nezávislá specialistka na asijskou keramiku, uvědomila, že by miska mohla pocházet z Číny. Stalo se to krátce poté, co takto byla zaměněna miska, jež byla součástí porcelánové kolekce v Drážďanech.