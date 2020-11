William s Kate truchlí, opustil je milovaný Lupo

Milovaný pes Lupo uhynul předminulý víkend, v neděli o tom princ William s vévodkyní Kate informovali na svém oficiálním instagramovém účtu kensigtonroyal. „Posledních devět let byl srdcem naší rodiny a budeme ho velice postrádat,“ uvedl královský pár.

Do dějin monarchie se Lupo údajně zapsal i tím, že pomohl pro následníka vybrat jméno. William s Kate měli napsat vybraná jména na papír a položit je před psa. Lupo se po chvíli zkoumání papírů zastavil u jména George. Jak moc byl pro rodinu důležitý, doložil princ William i v roce 2013, kdy se George narodil.

„Kate a nyní malý George jsou pro mě nyní největší priority. A Lupo,“ nezapomněl dodat princ William. „Vypořádává se s tím dobře. Jak většina lidí, co chová psi, ví, když domů přinesete novorozeně, většina psů potřebuje trochu času na adaptaci. Zatím si ale vede dobře, slintá všude po domě a je naprosto šťastný,“ dodal William k Lupovi v době narození George.

O ztrátě milovaného Lupa promluvil i bratr vévodkyně Kate, James Middleton. „Nic vás na ztrátu psa nemůže připravit. Pro ty, co nikdy psa neměli, je těžké tu ztrátu pochopit,“ uvedl na svém instagramovém účtu. „Avšak ti, co někdy nějakého psa milovali, znají pravdu: Pes není jen mazlíček. Je to člen rodiny, nejlepší přítel, věrný společník, učitel a terapeut.“