Vzácnou minci britský sběratel koupil za 30 milionů korun

O existenci mincí s Eduardem VIII. se nevědělo do 70. let minulého století. Podle agentury Reuters byly do té doby v trezoru a muzeum Královské mincovny je nepovažovalo za součást svých sbírek. Důvodem bylo to, že abdikace Eduarda VIII., strýce současné panovnice Alžběty II., byla dlouho považována za citlivou záležitost.