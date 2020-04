Výstava pokořila rekord, lidé ji však vidět nemohou

Ve čtvrtek do Pohořelic dorazil prezident pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek, aby pro potřeby zápisu do seznamu českých rekordů a kuriozit zapsal akci jako nově vzniklý rekord.

„V sobotu jsme měli otvírat, teď je začátek výstavy v nedohlednu. Dohodli jsme se, že vše necháme připraveno, jak to je, a otevřeme, až to půjde,“ uvedl předseda muzejního spolku Pohořelice Jindřich Benkovič. Nouzový stav ovlivní všechny akce spolku, na květen chystali výstavu ptactva, červnové slavnosti Pohořelic chtěli zpestřit výstavou kaktusů.

„Co a jak bude, nevíme, my nejsme žádní zpěváci ani herci, ale taky nás nouzový stav postihl,“ říká Benkovič. „Ale určitě to chceme zachovat, ať to lidé mohou vidět. Stálo nás to rok práce, bylo by škoda vše zase sundat a schovat. Usilovali jsme o rekord už vloni, pohledů bylo kolem 2500. Letos jsme se dočkali pomoci města, rozhodli jsme se udělat rekord. Chtěli jsme předložit více než čtyři tisíce pohledů,“ dodal Benkovič.