Výherní tiket nosil bez povšimnutí v peněžence, pak přišel šok

Sargent sází se ženou jednou měsíčně, takže když v září přišel opět do prodejny a otevřel peněženku, zjistil, že poslední los zapomněl ověřit. „Prodavač si nebyl jistý, co jsem vyhrál, ale řekl: ‚Vypadá to, že budete muset jet do Salemu,“ uvedl Sargent pro společnost Oregon Lottery, která soutěž provozuje a právě v Salemu sídlí.