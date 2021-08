Vrhl se do potopené lodi a záchránil sebe i dva syny

Do problémů se v sobotu dostal devětatřicetiletý Carl Pries se svými dvěma devítiletými syny. Během rybaření v okolí australského Perthu do jejich lodi udeřila silná vlna a loď se potopila. Trojice se tak rázem ocitla na otevřeném moři a do bezpečí se dostala jenom díky štěstí a odvaze Priesa, píše server televizní stanice 9News.