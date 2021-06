Vraťte ho do Polska! Obyvatele Hanušovic trápí drzý přivandrovalý rys

Volně žijící rys, který už několik měsíců trápí zemědělce, chovatele dobytka a drůbeže, a také samotné obyvatele obcí v okolí Hanušovic na Šumpersku, má být odchycen a vrácen do Polska. Odtamtud zřejmě přišel poté, co byl vypuštěn v rámci polského projektu návratu rysa do volné přírody. Právu to řekla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny AOPK Karolína Šůlová.