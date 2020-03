Vodka, sauna a traktory. Běloruského prezidenta jako by se pandemie netýkala

Běloruský prezident na sebe upoutal pozornost již o víkendu, kdy uspořádal hokejový turnaj . „Je tady nějaký virus? Žádný nevidím. Tady to je jako lednička. Sport, zejména hokej, je nejlepší antivirovou medicínou,” řekl podle agentury DPA Lukašenko, jehož tým turnaj vyhrál.

Ve svém lehkovážném vyjadřování pokračoval i nadále. Podle listu New York Post se nechal slyšet, že by si lidé měli dát panáka vodky každý den. „Neměli byste si ve vodce pouze umývat ruce, ale měli byste vir otrávit také zevnitř. Každý den si dejte jednoho panáka vodky, ale ne, když jste v práci,” řekl během víkendu prezident, navzdory informacím ze Světové zdravotnické organizace (WHO), která mýtus o léčbě koronaviru alkoholem vyvrátila.