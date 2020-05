Vkradla se do uzavřeného národního parku a spadla do horkých vod u gejzíru

Popáleniny si v úterý odnesla žena z nelegálního výletu do uzavřeného Yellowstonského národního parku. Fotila přírodu nedaleko jednoho z nejznámějších gejzírů jménem Old Faithful a spadla do horké vody poblíž. Poté se v autě pokusila odjet, ale strážci parku ji zadrželi a převezli do nemocnice.