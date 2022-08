Více než stovka tuleňů prchla před nákupní taškou

Video, které bylo pořízeno v druhé polovině července, by mohlo být svým způsobem i úsměvné. Vidět stovku mohutných zvířat prchajících před obyčejnou nákupní taškou je zvláštní.

Rozdivočelí lachtani v Kalifornii vyhnali lidi z pláže. Zachytila to kamera

Video by podle ní mělo přimět lidi naopak dávat pozor na to, aby nepohazovali odpadky volně v přírodě, ale naopak je buď hodili do koše, nebo si je vzali s sebou domů. „Je neuvěřitelné, jaký strach dokáže mezi zvířata zasít jedna nákupní taška a závan větru,“ uzavřela Butlerová.