Vegetariánka ochutnala burger a stala se z ní řeznice

Když jí bylo devatenáct let, stala se vegetariánkou. Australanka Tammi Jonasová zůstala věrná svému přesvědčení deset let. Pak ale stačilo jedno sousto šťavnatého burgeru a do chutě masa se opět zamilovala. A to natolik, že se stala vyhlášenou řeznicí a chovatelkou prasat.