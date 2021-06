Ve Washingtonu motivují k očkování jointem zdarma

Všechny státem schválené obchody proto mohou takzvané jointy dávat v rámci akce „Joints for Jabs” (jointy za injekce) lidem, kteří se prokáží první nebo druhou dávku vakcíny.

Prodejny s marihuanou se k podobným iniciativám mohou připojit až do konce června. Poprvé v USA přitom takový program potvrdilo přímo vedení státu.

Řada států se ale snaží nalákat občany k vakcinaci i vypisováním loterií nebo soutěžemi o brokovnice, lovecké pušky a vstupenky do zábavních parků.

Počet naočkovaných v USA klesá asi od poloviny dubna, denně se pohybuje kolem milionu lidí. Alespoň jednu dávku dostalo podle databáze listu The New York Times 64 procent Američanů starších 18 let.