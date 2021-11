Válečný veterán daroval tělo vědě, místo toho z něj udělali kuriózní show

Když David Saunders 24. srpna podlehl covidu, jeho žena Elsie věděla hned co dělat. Saunders byl patriot a rozhodl se, že jeho poslední službou vlasti bude věnování těla pro vědecké či lékařské účely. Nabídla proto jeho tělo Lousianské státní univerzitě, jelikož ale byl nebožtík covid pozitivní, univerzita ho v souladu s nařízeními odmítla.

Vdova po válečném veteránovi byla ráda, že mohla splnit manželovi jeho poslední přání. To však trvalo jen do chvíle, než ji kontaktoval novinář televize KING 5, který se zabýval kauzou s názvem Expo kuriozit a podivností. V oregonském Portlandu se v rámci tohoto Expa, které by se dalo nazvat novodobým obludáriem, odehrála 17. října pitva pro laickou veřejnost.