V pokračování Sexu ve městě zemřela jedna z postav na rotopedu. Akcie výrobce šly hned dolů

Minulý týden se na televizních obrazovkách objevilo pokračování populárního seriálu Sex ve městě, které uvedla stanice HBO Max pod názvem And Just Like That... (A jak to bylo dál...). Vysílání se nečekaně promítlo i do vývoje na trhu s cennými papíry, akcie společnosti Peloton propadly o 16 procent.