V novém nizozemském pořadu se dospělí svlékají před dětmi do naha

Publikum pořadu je složeno výhradně z chlapců a děvčat ve věku od 10 do 12 let. Cílem televizní show s názvem Gewoon Bloot (Kompletně nahý) je ukázat dětem, že ne každé tělo je dokonalé, jak se může zdát z prostředí reklamy či televize.

„Děti přesně vědí, co se bude dít a jsou na to připravené. Rozumíme tomu, že se to někomu nemusí líbit, ale je to hlavně na rodičích, aby sami rozhodli, zda se jejich děti mohou dívat,” říká Elsbeth Reitzemaová z organizace Rutgers, která se zabývá sexualitou a zdravím. Právě ona s televizí spolupracovala na vývoji programu.