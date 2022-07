V Hongkongu uhynula nejstarší žijící panda velká, bylo jí 35 let

An An žil dlouhá léta v Ocean Parku se svou pandí partnerkou Ťia Ťia, která byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstarší panda chovaná v zajetí. Uhynula v roce 2016 ve věku 38 let. Ve volné přírodě se pandy dožívají průměrně 14 až 20 let, uvedl Světový fond na ochranu přírody (WWF).