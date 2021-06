V Austrálii evakuovali věznici, zaplavily ji myši

Invaze myší přinutila australské úřady evakuovat stovky trestanců z věznice ve státě Nový Jižní Wales. Hlodavci pronikli do nápravného zařízení, kde rozkousali elektroinstalaci, napsala agentura AFP. Úřady proto do konce měsíce přemístí až 420 vězňů a 200 členů ostrahy do jiných věznic, aby mohly vězení zrekonstruovat.