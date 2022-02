Už zase učí vrány sbírat nedopalky

Idea to není nová. Zkoušeli to už ve Francii i v Nizozemsku, avšak projekty neměly dlouhého trvání.

Zakladatel společnosti Corvid Cleaning Christian Günther-Hanssen si věří a pro švédské město Södertälje má smělé plány. Tvrdí, že by vrány mohly radnici ušetřit až 75 procent nákladů, které s odstraňováním cigaretových špačků má.

V Södertälje žije kolem 65 tisíc obyvatel a ročně utratí za úklid v přepočtu kolem 57 milionů korun.

Princip je jednoduchý. Vrány do speciálního dávkovače odhodí nedopalek a dostanou za to odměnu. Günther-Hanssen uvedl, že hodlá používat pouze divoce žijící vrány, které se v jeho projektu stanou jakýmisi „dobrovolníky“.

Projekt sází na to, že se ptáci velice rychle naučí, za co dostanou pamlsek. V pozdější fázi se to pak vrány mohou učit jedna od druhé.

Není to první nápad na využití vran ke sbírání nedopalků. Ve Francii byly takto vrány představeny v jednom ze zábavních parků v roce 2018. V tomto případě šlo ale pouze o kampaň, která měla upozornit návštěvníky na to, aby odpadky vyhazovali do košů a nemusely to za ně později dělat právě vrány.

Ještě o rok dříve nápad na využití vran představili nizozemští designéři. V roce 2018 byl ale jejich projekt ukončen. Nešlo totiž odhadnout, jaký bude mít dopad na životní prostředí i samotné vrány.