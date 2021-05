Umělá inteligence dokáže rozeznat nemoci plic během pár sekund

„Aplikace Carebot funguje na bázi hlubokých neuronových sítí. Neuronové sítě jsou matematický model, který se snaží imitovat do jisté míry funkci mozku, funguje na bázi trénování. My té neuronové síti ukážeme nějaký data set, což jsou rentgenové snímky plic. Na bázi těchto snímků se systém snaží naučit udělat predikci správně,“ popsal princip systému vývojář a student Masarykovy univerzity Daniel Kvak.

„Nyní je neuronová síť schopná odhadnout, o které onemocnění se jedná, určit pravděpodobnost, jak moc si je svým výsledkem jistá a do budoucna samozřejmě plánujeme i v rámci něčeho, čemu se říká gradientní mapy, aby počítač dokázal stanovit biomarkery a vyznačit místo na snímku, kde by se měl lékař znova trošku zaměřit,“ vysvětluje Kvak.

Manželé Kvakovi studující na Masarykově univerzitě v Brně doufají, že se jim projekt povede i za přispění ostatních co nejkvalitněji dokončit. Pomoc tak hledají u institucí i soukromých subjektů, které by jim potřebné zázemí mohly poskytnout.

„To, co se může stát radiologovi, že přehlédne nějakou plicní změnu, se nestane počítači. Aktuální jsou plicní změny při covid-19, zejména pneumonie, nebo sekundární změny po covidové pneumonii. Domnívám se, že projekt lze rozšířit o detekci tumorů plicních v úvodních stadiích, v některých zemích se již rozjíždí screening karcinomů plic u rizikové populace, kam patří zejména kuřáci. Radiologům to jednoznačně ušetří čas, ale pomáhá primárně i v kvalitě,” říká Kašík.

Carebot již sice dokáže rozeznat mnohé, ale potřebuje projít ještě dlouhou cestu, aby mohl být využíván ve zdravotnictví. „V současné chvíli nás čeká ještě nelehká, docela dlouhá cesta, neboť se musíme dostat do fáze experimentálního testování. To znamená, že budeme testovat tuto aplikaci na reálných snímcích reálných českých pacientů a poté se nám už otevírá cesta k certifikacím a samozřejmě do nemocnic. Když budeme hodně optimističtí, tak to bude v horizontu 12 až 18 měsíců,“ popisuje cestu mluvčí Matěj Misař.