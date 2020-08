Turistům se podařilo něco, na co vědci čekají celou kariéru. Spatřili bílou kosatku

Dospívající samec Tl’uk ovšem není albínem, na to by musela být barva jeho pokožky čistě bílá a musel by mít rudé oči. Zvířata jako on bývají popisována jako leucistická. Leucismus je na rozdíl od albinismu způsoben ztrátou všech typů kožních pigmentů a zvířata jsou zbarvena do šeda.