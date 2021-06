Turek na památku své ženy vysázel na ostrově již 4000 stromů

Původně se Abay nezamýšlel do své rodné provincie Tunceli, kde se přehrada Keban nachází, vrátit. S manželkou a čtyřmi dětmi se odstěhoval do Eskişehiru, kde vedl obchod se starožitnostmi. Jeho děti vystudovaly a on se s manželkou těšil na poklidné stáří.