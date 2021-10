Tři parašutisté se ve vzduchu srazili a zamotaní do sebe spadli do moře

Nešťastně skončil nedělní parašutistický den v tureckém turistickém resortu Ölüdeniz. Tři parašutisté se srazili ve vzduchu a se zamotanými padáky se zřítili do moře. O chvíli později se pak do vody zřítila i ukrajinská paraglidistka. Všichni tři byli převezeni do nemocnice.