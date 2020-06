Tři malé děti vtrhly do školy a způsobily tam škodu přes milion

Když se děti vloupají do školy, bývá to většinou považované za klukovinu. Tři děti ve věku šesti, osmi a dvanácti let to však dotáhly dál. Ve škole ve městečku Altus v americkém státě Oklahoma způsobily škodu za 50 tisíc dolarů (zhruba 1,2 milionu korun).