Tihle psi jezdí na skateboardu lépe než řada lidí

Kdo někdy jezdil na skatu, ví, že udržet rovnováhu na prkně se čtyřmi kolečky není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. A když přijde na to předvést nějaké ty triky, tak to chce hodně dřiny i nemalou dávku talentu. Co si pak má člověk myslet o tom, když vidí psy, kteří zastíní nejednoho snaživého teenagera.