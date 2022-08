Thajka shání pro manžela tři milenky. Má pocit, že ho sama nedokáže uspokojit

„Pokud by ostatní muži chtěli mít doma něco podobného, tak bych určitě doporučil, aby si o tom s manželkou nejdříve důkladně promluvili a dostali od ní svolení. Jinak by si zadělali na pořádné problémy. Sám jsem byl vždycky věrný, ale když už mi to žena nabízí, tak to neodmítnu,” dodává.