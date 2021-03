Tak kolik slepic jsi sežral? Farmář přistihl v kurníku rysa

Zatímco ostatní farmáři by dost možná šelmu zastřelili (i když je to v Kanadě nelegální), Paulson umístil rysa do klece na psy a později ho zavezl do lesa, kde ho vypustil. „Jsme tu součástí velkého přírodního cyklu. Je tu mnoho jídla, ale také mnoho predátorů,“ uvedl Paulson žijící na farmě ležící uvnitř domorodého teritoria Wet'suwet'en v Britské Kolumbii.