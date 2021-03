Svou ztracenou kočku nalezl po 15 letech

Kočku Brandy si muž jménem Charles adoptoval v roce 2005. Dvouměsíční kotě však doma příliš dlouho nevydrželo. Pár měsíců poté, co si ho Charles přivezl, uteklo na dvůr a ztratilo se. Jak informoval agentura AP, před týdnem našli starší podvyživenou kočku pracovníci útulku v Palmdale, zhruba 65 kilometrů od místa, kde Charles žije.

Ukázalo se, že kočka je očipovaná a stále registrována v databázi zvířat. Charles nelenil a ihned, jak dostal zprávu, se do útulku rozjel. „Jak jsem ji uviděl, vzal jsem ji do náruče. Okamžitě začala příst, bylo to velmi emocionální,“ uvedl Charles.