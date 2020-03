Středoškolák vytvořil kandidáta na prezidenta. Twitter jej označil za důvěryhodného

„To, že náctiletá osoba byl schopna ve svém volném čase bez významnějších prostředků rychle vytvořit fiktivního kandidáta a získat pro něj od Twitteru ověření (identity) vyvolává otázky ohledně připravenosti této společnosti zvládnout to, jak se budou na její platformě odvíjet volby roku 2020,” konstatuje CNN. Američané budou na začátku listopadu kromě prezidenta volit také členy obou komor Kongresu a guvernéry 11 států.

Když Twitter svou iniciativu oznámil, zmíněný středoškolák ze státu New York se rozhodl, že ověřovací proces otestuje. „O vánočních prázdninách jsem se trochu nudil a spoustu jsem se toho naučil z hodin dějepisu, ale také ve zprávách se více mluvilo o dezinformacích,” vysvětlil mladík CNN, která vzhledem k věku neuvádí jeho jméno.

Vytvoření twitterového profilu mu prý zabralo asi pět minut, dalších 20 minut věnoval tvorbě webové stránky Andrewa Walze. Využil při tom mimo jiné fotografii staženou z webu This Person Does Not Exist („tato osoba neexistuje”), na němž jsou k dispozici realisticky vypadající snímky lidí generované sofistikovaným algoritmem. Identitu virtuálního kandidáta pak dotvořil vyplněním dotazníku na webu Ballotpedia, který pomáhá Twitteru s ověřováním politických profilů.