Stoletý britský hrdina pandemie leží v nemocnici s covidem

„Byl s námi až do dneška, kdy potřeboval pomoci s dýcháním. Je v nemocnici, ale není na jednotce intenzivní péče,“ oznámila v neděli jeho dcera Hannah Ingram-Mooreová. „Zdravotní péče, které se mu dostalo, byla fantastická, a víme, že fantastický personál Bedfordské nemocnice udělá vše, co bude v jeho silách, aby mu ulehčil a umožnil mu, doufejme, návrat domů,“ uvedla rovněž v prohlášení.

Kapitán Tom se dočkal čestného povýšení do hodnosti plukovníka a v červenci loňského roku ho královna dokonce povýšila do rytířského stavu. Nyní již Sir Thomas Moore se stal nejstarším člověkem na obálce známého pánského měsíčníku GQ (Gentleman‘s Quaterly) a s energií, kterou by mu mohli závidět i o desítky let mladší lidé, se vrhl do dalších charitativních projektů. Ty nyní přerušila nemoc. Všichni doufají, že pouze dočasně.