Staroměstská radnice výjimečně vpustí lidi i do útrob orloje

Jen málo smrtelníků má možnost podívat se do jeho útrob. Ty jsou veřejnosti z technických i provozních důvodů uzavřeny. V rámci akce ale radnice odmění několik šťastlivců, kteří se za slavné astronomické hodiny podívají. Stačí uspět v kvízu, který si radnice pro návštěvníky přichystala.

„Ve sklepích radničních domů můžeme vidět zbytky gotických domů ze 14., a dokonce 13. století. Prostory jsou ale spojené především s historií relativně nedávnou, a to proto, že odsud bylo částečně řízeno Pražské povstání v květnu 1945. Prostory jsou v tuto chvíli nevyužívané, jsou prázdné a my je proto zpřístupňujeme pouze jednou do roka,“ dodal Baloun.