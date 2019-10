Srážka dvou aut zachránila život mladému páru s dítětem

Nehoda se odehrála v pondělí 14. října kolem desáté hodiny večerní a zachytily ji bezepčnostní kamery. Ulysses Batancourt šel se svou snoubenkou Gabrielle Burnsovou a svým jedenáctiměsíčním synkem do obchodu, když uslyšel skřípění pneumatik.

Do křižovatky se na červenou se svým vozem přiřítil osmadvacetiletý opilý Ernesto Otanez Oveso. Když viděl přecházející pár, snažil se brzdit, ale auto mířilo směrem k mladé dvojici. Naštěstí pro ni do křižovatky vjelo i druhé auto. Oba vozy se srazily těsně před Batancourtem a jeho rodinou.

„I když to nebylo mým záměrem, věřím, že jsme na měli být přesně na tom místě,“ uvedla posléze Shannon Vivarová na tiskové konferenci. Uvedla, že její auto je na odpis, je ale šťastná, že to všichni přežili ve zdraví.

„Je mi moc líto toho, co se vám stalo, ale děkuji. Doufám, že jsou v pořádku,“ vzkázala rodině Gabrielle Burnsová. „Být tak blízko smrti vás donutí zastavit se a přemýšlet o tom, co je vlastně důležité. A to je samozřejmě rodina,“ dodal Betancourt.