Spletl si maketu krokodýla s živým predátorem. Místo dokonalé selfie bojoval o život

Jakmile ale překonal bezpečnostní zábrany a dostal se až do bezprostřední blízkosti zvířete, krokodýl „ožil“ a na překvapeného muže zaútočil. Chipada se díky obrovskému štěstí po chvíli dokázal ze spárů krokodýla dostat, ale utrpěl vážná zranění nohy.

Se zraněnou končetinou byl okamžitě převezen do nemocnice, kde podstoupil operaci. Utrpěl několik zlomenin včetně rozdrcené kosti v levé ruce. Kromě toho také tržné rány, které lékaři zašili množstvím stehů. V jedné z ran dokonce zůstal třícentimetrový zub.

Rodina zraněného muže se následně rozhodla hledat problém na straně zábavního parku. „Nebyly tam žádné cedule, které by nás varovaly, abychom do výběhu nevstupovali. Kdyby tam nějaké byly, nenapadlo by nás tam vstupovat,” uvedla dcera zraněného muže.