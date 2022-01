Španělská královská rodina má další aféru, králův švagr přiznal milenku

„Takové věci se prostě stávají. Pokusíme se to zvládnout co možná nejlépe, je to problém, který vyřešíme s maximálním klidem, jako vždycky. Tečka," řekl králův švagr v pátek ráno novinářům, kteří ho obklopili, když na kole dorazil do advokátní kanceláře v baskické Vitorii.