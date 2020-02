Snadná práce pro policii. Zloděj nechal na místě činu seznam svých dalších cílů

Ve středu 29. ledna se zloděj vloupal do jednoho z domů nedaleko Nashvillu. Rozbil skleněné přední dveře a ukradl několik cenností, televizor a zbraň. Vyšetřující policisté však s pátráním příliš námahy neměli.

Zjistili totiž, že zloděj zanechal na místě činu zápisník. Jak uvedl regionální deník The Nashville Tennessean, do zápisníku si zloděj pečlivě poznamenal další adresy, které má v plánu vykrást. Ten den došlo k dalšímu vykradení domu, a jak policisté předpokládali, byl to dům, který se nacházel na zlodějově seznamu.