Sloní miminka z pražské zoo dělí šest týdnů, přesto jsou k nerozeznání

„Mají se skvěle. Opravdu vše funguje tak, jak by mělo, takže krásně prospívají a přibírají. Ačkoliv je mezi nimi šestitýdenní rozdíl, tak prakticky obě slůňata jsou stejně velká a stejně váží,“ popsal Novinkám vrchní chovatel slonů v Zoo Praha Martin Kristen.

Zatímco starší slůně mělo 160 kilo, mladší vážilo jen o čtyři kila méně. Podle chovatele je to dáno tím, že mladší mládě bylo přenášené a narodit se mělo zhruba v podobný čas jako to první. Při křtu pak dostaly obě slonice sinhálská jména - Lakuna a Amalee. Obě jména jsou spojena se Srí Lankou, odkud pochází jejich matky Janita a Tamara.

Kmotrem starší sloní samičky se stal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, která je už 15 let hlavním partnerem Zoo Praha. „Oběma slůňatům bych popřál dlouhý a spokojený život, hodně zábavy teď v dětství, a do budoucna, aby se sloní skupina ještě více rozrostla,“ uvedl.

Mladší slůně pak pokřtil státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek, jenž má velkou zásluhu na tom, že se podařilo v roce 2012 vyjednat dovoz Tamary a Janity do Prahy. „Pro diplomacii představuje výměna zvířat podtržení nadstandardních vazeb mezi dvěma státy. Tehdy to nebylo snadné – Srí Lanka jen tak své slony nedává a v úspěch skoro nikdo nedoufal. Jsem moc rád, že se to podařilo a celý příběh se tady završil narozením nejprve Maxe a Rudiho a nyní i těchto dvou samiček,“ poznamenal Stašek.