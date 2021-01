Scény chystané bondovky se možná budou muset přetočit kvůli zastaralé reklamě

A zatímco dobré šampaňské zůstane dobrým šampaňským, zejména v případě elektroniky jde firmám o to, aby James Bond představil ten nejnovější exkluzivní model. Poslední posunutí premiéry filmu na říjen roku 2021 znamená, že hrdinný agent 007 bude mít u sebe modely téměř dva roky staré.

To je v elektronice opravdu dlouhá doba a firmy rozhodně nechtějí, aby James Bond nosil věci, které lze najít ve slevě nebo se už neprodávají. „Znamená to, že některé scény budou muset být velmi šikovně sestříhané a některé se budou muset předělat tak, aby byly aktuální,“ uvedl pro britský bulvární deník The Sun zdroj ze studia.