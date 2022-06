Santova kancelář ve Finsku by v případě války sloužila jako kryt

Je vybaveno kempingovými lůžky, lékárničkami, a dokonce i vybavením pro vykopání tunelu zpět na povrch v případě, že se konstrukce zhroutí. Přítomna je zde rovněž studna, zásoby jídla by si však lidé museli obstarat sami. Ani hračky z obchodů se suvenýry by nepřišly nazmar, dětem by pomohly přečkat trýznivé období.

Finsko má 1303 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem, které ve čtvrtek 24. února 2022 zahájilo stále trvající invazi na Ukrajinu. V návaznosti na to dosud neutrální země v květnu společně se sousedním Švédskem zahájila vstup do Severoatlantické aliance (NATO).

Plány na přijetí Finska a Švédska do NATO podle ruského prezidenta Vladimira Putina sice nejsou problém, pokud by však Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu, Rusko by dle jeho slov muselo reagovat.