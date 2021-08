Rybáři se na pláži v USA zachytil na háček žralok bílý

„Se strýcem a bratrancem jsme se rozhodli nahodit několik rybářských prutů, které jsme nechali ležet na písku, zatímco jsme hráli cornhole (oblíbená hra v USA, pozn. redakce). Najednou jsme měli záběr, a tak jsem začala natáčet,” řekla agentuře AP, která video zveřejnila, Maggie Ciarciaová.



Na videu je vidět, že to nebyl úlovek ledajaký – na háček se totiž zachytil žralok. Podle Ciarcialové i Pieciaka byla prvním záběrem menší ryba, kterou krátce na to spolu s háčkem spolkl žralok a na pár sekund se tak dostal do nesnází.