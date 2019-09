Ruské důchodkyně rozřezaly dětem před očima houpačku. Video se stalo hitem

Na nahrávce jsou dvě ženy, které vtrhnou do hloučku dětí s pilou v ruce a rázně se pustí do rozřezávání houpaček. Jejich vrzání a křik dětí ruší prý je i jejich stoletou sousedku, která je však proti hluku z ulice bezbranná, vysvětlují překvapeným rodičům dětí u hřiště. „Už to nemůžu vystát,“ rozčiluje se jedna z žen.