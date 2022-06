Rupert Murdoch se v 91 letech znovu rozvádí

Jednadevadesátiletý mediální magnát Rupert Murdoch chystá svůj čtvrtý rozvod. Tentokrát s pětašedesátiletou modelkou a herečkou Jerry Hallovou, v jejímž případě to bude rozluka třetí. Vzali se v roce 2016 a podle serveru Business Standard se k informaci zveřejněnou listem The New York Times zatím nevyjádřili. Podle médií informace o rozchodu manželů zaskočila jejich okolí.