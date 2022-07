Rozvodněnou řeku musel překonat buddhistický mnich po laně

Na záběrech z 2. července je vidět, jak starší buddhistický mnich v provincii Maehongson na severu Thajska překonává rozvodněnou řeku, která strhla silniční most, co přes ni dříve vedl. Mnichovi nezbývá nic jiného, než nasednout na lanový skluz a řeku překonat pomocí lan. Za povzbuzování a pomoci dalších lidí toužících překonat řeku, se mu to podaří. Nicméně nijak pohodlně takový způsob přepravy nevypadá.