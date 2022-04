Rodiče a děti společně vytvořili kuchyňku do školky. Kutilové na výstavišti zvládnou všechno

„Říkáme tomu Střídačka, je to multifunkční prostor zaměřený na rodiče s dětmi. V Praze totiž najdete dílny pro veřejnost, ale žádná není pro děti,“ vysvětlil Novinkám Šimr s tím, že on moc rád tvoří, a jeho děti také, takže vznik této dílny netrval dlouho.

„Vyrobili jsme toho tady už hodně. Tvoříme na 3D tiskárnách a pracuje se hodně se dřevem, recyklujeme. Nedávno se tu vyráběla kuchyňka do mateřské školy, to byl největší projekt zatím. Přijeli tatínkové s dětmi a všichni jsme ji společně vyrobili z palet. To splnilo všechno, co takhle dílna má mít,“ usmívá se Šimr.