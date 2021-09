Řím terorizují divoká prasata

„Je to invaze,” shrnul situaci Pino Consolati, který provozuje restauraci ve čtvrti Monte Mario severně od Vatikánu. Řekl, že divoká prasata běžně přicházejí na jeho zahrádku hledat něco k jídlu. Jeho sestra prý jednoho večera tento týden před svým obchodem s obuví potkala hned 30 divočáků. „Není to příjemná situace,” dodal Consolati.

Potíže se smetím přetrvávají a v italské metropoli aktuálně podle agentury AP není nijak výjimečné narazit na celé rodiny divočáků. Ti se podle svědků ve skupinách čítajících deset až 30 zvířat vydávají do ulic z rozsáhlých parků, které město obklopují.

Experti ale mají za to, že to není tak jednoduché a že současný stav je kromě neúčinného sběru odpadu spojen také s přemnožením kanců. Hlavní italský zemědělský svaz Coldiretti nyní odhaduje, že v celé zemi jich je přes dva miliony. Když přitom v roce 2015 velikost populace odhadoval na více než milion, hovořil o jejím zdvojnásobení za posledních deset let.