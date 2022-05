Radnice zkrachovala. A kytky zalévá primátor

Při nákupu rostlin a najímání firmy, která se bude o rostliny starat, radnice argumentovala, že podle různých studií rostliny prospívají zdraví. To by mělo vést podle různých výpočtů k tomu, že budou zaměstnanci v průměru až o deset dní za rok méně nemocní, než by byli v případě, že by kanceláře zůstaly bez rostlin.