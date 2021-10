První podvodní záběry ukazují, jak láva přetvořila mořské dno na La Palmě

Záběry z moře u pobřeží Tazacorte, kde se lávová delta vlila do vody, ukazují, k jakým změnám na mořském dně došlo. Třistašedesátistupňová kamera zachytila dno severně, jižně a západně od delty.

Po počáteční destrukci podmořského života by ovšem na mořském dně mělo docházet k jeho opětovnému obnovení v ještě větší síle, a to díky živinám, které se do vody spolu s lávou dostaly.