Provazochodkyně přejde na laně Vltavu ve výšce 35 metrů. Bez jištění

„Pro mě to není žádná výzva, beru to jen jako procvičení svého řemesla,“ uvedla během příprav provazochodkyně, která vystupuje ve francouzském souboru Cie Basinga.

„Není důležité, jak je vysoko nebo jak dlouhý provaz je. Beru to vždy jako něco nového, jako novou příležitost. Beru to jako šanci, jako štěstí být na novém místě, v novém prostředí. Dívat se na novou krajinu a na nové diváky,“ vyjádřila Bongonga své pocity s tím, že věří, že ve Vltavě si nezaplave.

Přiznal však, že jen stabilní konstrukce nestačí. „Samozřejmě je to stále cirkusová disciplína. Nikdy nevíme, co se může stát, protože po tom provaze půjde bez jištění,“ dodal.

Není to první návštěva Tatiany-Mosio v Praze, je to však poprvé, co zde vystupuje na laně. „O to větší radost z toho mám. Praha je velmi krásné město,“ uvedla.