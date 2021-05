Pro záchranu hospod musí každý dospělý Brit v létě vypít 60 litrů piva

Na webových stránkách společnosti stojí: „Přemýšleli jsme, jak nahradit ztrátu 25,66 miliardy liber, která během lockdownu restauracím vznikla. A tak jsme vypočítali, že by to šlo, pokud by každý z 52 milionů dospělých v Británii vypil během léta 124 pint piva, mělo by to stačit, aby se restaurace dostaly do předcovidové formy.“