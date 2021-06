Princové William a Harry odhalí sochu své matky, pak budou řešit své spory

Ať jsou spory mezi bratry jakkoliv velké, na ceremoniálu to podle Telegraphu nebude znát. „Oba moc dobře vědí, že to není o nich, ale o připomenutí zesnulé princezny,“ uvedl zdroj z Buckinghamského paláce. Odhalení sochy se nezúčastní ani vévodkyně Meghan, která v USA pečuje o nedávno narozenou dcerku Lilibet, ani, poněkud překvapivě, vévodkyně Kate.

Stejně tak není jasný ani výsledek. Podle Roberta Laceyho, královského životopisce a autora knihy popisující konflikt Harryho a Williama s názvem Battle of Brothers (Bitva bratrů), je Harry připraven uznat své chyby, aby dosáhl usmíření. William však nehodlá ustoupit ze své pozice ani o krok.

„Na jedné straně máme Williama, který se nezdá, že by byl připraven připustit si chyby, a na druhé straně Harryho, o němž mi jeho přátelé sdělili, že by mu usmíření nevadilo. Tam je to ale zase Meghan, která trvá na svém,“ uvedl Lacey pro magazín Newsweek. Zda dojde k rozuzlení této patové situace a k oteplení mrazivě chladných vztahů obou královských sourozenců, ukážou následující týdny.